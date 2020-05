Ladispoli, concorso assistenti sociali: pubblicate le date delle prove orali

Ladispoli – La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato part-time al 50% (18 ore settimanali) di assistente sociale, categoria D, posizione economica D/1 ha deciso di effettuare la prova orale del concorso nei giorni 16, 18 e 23 giugno 2020.

Le prove si terranno presso l’Aula del Consiglio comunale, al primo piano della Sede comunale in Piazza Giovanni Falcone. Clicca qui per leggere l’avviso pubblico con i nomi dei candidati, la data e l’ora della prova orale.

