Multiservizi: “Al via la sanificazione del dog park di Cerenova”

Cerveteri – La Multiservizi Caerite comunica che la prossima settimana sarà effettuato il primo dei due interventi programmati annualmente per la sanificazione dei dog park di Cerenova.

Martedì 26 maggio gli addetti al verde della Multiservizi si occuperanno di tagliare l’erba mentre giovedì 28 si provvederà al trattamento di disinfestazione contro organismi patogeni e parassiti come pulci, zecche, zanzare.

L’intervento di sanificazione si rende necessario in quanto l’arrivo della primavera e dei primi caldi favorisce la riproduzione e l’aumento dei parassiti esterni.

I Dog Park rappresentano, in queste circostanze, un luogo ad altissimo rischio di infestazione e occorre quindi prevenire la comparsa di organismi dannosi attraverso il trattamento di tutte le superfici effettuando un costante monitoraggio.

Gli organismi ai quali è mirato il trattamento possono essere alquanto pericolosi per i cani, poiché potrebbero causare allergie, parassitosi interne, malattie ematiche oltre che costituire un grosso disagio per i proprietari. Il prodotto che verrà utilizzato, a basso impatto ambientale, è attivo su zanzare comuni e tigre, flebotomi, mosche, zecche, pulci e altri organismi dannosi.

Prima del trattamento le aree saranno sottoposte ad un intervento di taglio erba e pulizia, successivamente dovranno rimanere chiuse per 24 ore per consentire al trattamento di agire ed essere più efficace possibile. Verranno affissi dei cartelli informativi su ciascuna area prima e per tutta la durata del trattamento. Il secondo trattamento sarà effettuato nel mese di settembre.