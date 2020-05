Sabaudia, contenitore sospetto trovato sulla spiaggia

Sabaudia – Il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina, è intervenuto nella tarda mattinata di oggi nel Comune di Sabaudia, via Lungomare pontino, in località la bufalara, su segnalazione della Polizia Locale per visionare un contenitore sospetto sulla spiaggia.

Sul posto, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Latina, constatava la presenza di un involucro di materiale plastico posto ai limiti della battigia. In supporto veniva inviato personale VVF-N.B.C.R. al fine di accertare la natura del contenuto che, alle ordinarie condizioni ambientali, si trovava allo stato liquido.

Al seguito degli accertamenti effettuati, non è stato possibile determinare con esattezza il tipo di sostanza, la verifica però ha consentito di escludere pericoli di tossicità, infiammabilità e radiologici. Non si registrano persone coinvolte.