Civitavecchia, ufficio tributi: nuovo orario di ricevimento al pubblico

Civitavecchia – Disposizioni anti-Covid19 in Comune. Il Segretario generale Pompeo Savarino ha disposto la modifica all’attuale orario di apertura al pubblico dell’Ufficio tributi: a decorrere da lunedì 25 maggio, l’ufficio resterà aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.

Ciò “al fine di consentire al personale in servizio una migliore ripartizione della presenza in servizio, anche per mezzo degli attuali sistemi di “lavoro agile” già in essere, evitando al contempo rischi di assembramenti ingiustificati in considerazione del potenziale afflusso di utenti in vista delle prossime scadenze inerenti i tributi comunali”.

