Coronas: “Il caso del mercato del sabato arrivi in Commissione”

Fiumicino – “Nella vicenda dello spostamento del mercato del sabato ci sono troppi punti che non quadrano. Nessuna comunicazione ufficiale per tempo, nessun coinvolgimento delle opposizioni, nessun passaggio in Commissione, nessuna chiamata ai commercianti di Fiumicino ma solo ed esclusivamente agli ambulanti. E peraltro le loro richieste sono state ignorate!”. Lo afferma Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

“Non credo sia questo il modo giusto di affrontare i problemi di Fiumicino – prosegue il capogruppo di FI -. Per adesso non voglio nemmeno entrare nel merito della questione, della soluzione scelta e di quelle scartate. Mi interessa di più chiarire come questa amministrazione comunale gestisca la cosa pubblica con arroganza e approssimazione. Altro che polemiche pretestuose.

Credo sia indispensabile un passaggio nella Commissione competente, per condividere i problemi e le soluzioni, se il partito del sindaco ha ancora qualcosa che giustifichi l’aggettivo democratico”.

