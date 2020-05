Fiumicino, ambulanti in protesta per il “nuovo” mercato del sabato

Fiumicino – “Dopo la mancata apertura del mercato del sabato di Fiumicino di questa mattina, su loro richiesta, abbiamo incontrato una delegazione di ambulanti e commercianti della zona interessata”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“E’ stato un confronto animato e franco – prosegue il vicesindaco – in cui ognuno ha espresso la sua posizione. I commercianti formalizzeranno una proposta che valuteremo e di cui discuteremo”.

“Abbiamo ricordato che la soluzione prevista per questa mattina era stata presa in un incontro con un rappresentante degli ambulanti e che quindi non è corretto sostenere il contrario – prosegue Di Genesio Pagliuca -. Non sono accettabili episodi di ostruzionismo come quello a cui abbiamo assistito questa mattina che ha creato disagio alla popolazione residente e che, di fatto, si è tradotta in una giornata di mancato lavoro per gli ambulanti stessi”.

“E’ necessario trovare una soluzione che stia nel solco delle regole necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19 – sottolinea il vicesindaco – e per questo non è pensabile che tutto torni come prima del lockdown già da ora”.

“Ognuno deve riadattarsi alla nuova situazione, come stanno facendo i ristoratori, i balneari, gli artigiani, i parrucchieri e tutte le altre categorie – prosegue Di Genesio Pagliuca -. Il mercato di Fiumicino richiedeva una soluzione diversa perché, rispetto agli altri, ha meno spazi a disposizione e il rischio di assembramenti è altissimo. Questo va assolutamente evitato”.

“Aspettiamo la formalizzazione della proposta degli ambulanti – conclude Di Genesio Pagliuca – per verificare la fattibilità di una soluzione”.

