Fiumicino, commercio itinerante sul litorale: come chiedere il nulla osta

Fiumicino – E’ stato appena pubblicato l’avviso pubblico per il commercio itinerante sul litorale nella stagione balneare 2020.

I titolari delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche possono far pervenire la richiesta di nulla osta per l’accesso al litorale del Comune di Fiumicino, perentoriamente a partire dal giorno 25 maggio 2020 e fino alle ore 12,00 del giorno 1 giugno 2020.

Le domande che perverranno oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.

La domanda dovrà essere presentata sull’apposito modulo: Clicca qui per scaricare l’avviso e la domanda per il commercio itinerante

L’istanza potrà essere presentata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.

La documentazione da allegare è la seguente:

1) autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche;

2) permesso di soggiorno valido per i cittadini non comunitari;

3) copia del documento di identità;

4) versamento dei diritti di istruttoria di importo pari ad € 50,00