Fiumicino, per le associazioni sportive aeree pubbliche aperte e niente Tari per i mesi di fermo

Fiumicino – Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, via web, una proficua riunione con oltre quaranta associazioni sportive del territorio, per discutere insieme della riapertura delle attività e delle direttive imposte dal Governo e necessarie ad accompagnare la riprese dello sport in totale sicurezza. Alla riunione hanno partecipato il sindaco Esterino Montino e l’assessore allo Sport Paolo Calicchio.

“Il confronto è stato utile per capire le esigenze di ogni singola realtà sportiva del territorio – spiega l’assessore Calicchio -, che a causa della pandemia globale ha dovuto chiudere, da un giorno all’altro, ogni tipo di attività, con seri danni economici e gestionali all’intero sistema”.

“Oggi, grazie ad una situazione nazionale di lenta ripresa che lascia ben sperare – prosegue Calicchio -, le associazioni sportive possono riaprire le loro attività, garantendo all’interno delle strutture tutte le misure di prevenzione e di sicurezza previste dai decreti governativi e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali”.

“Nel corso della riunione si è appunto discusso di eventuali possibilità e agevolazioni da concedere alle associazioni – sottolinea l’assessore -. Potranno essere messe a loro disposizione aree verdi comunali dove poter svolgere allenamenti e sport di squadra in modo da proseguire le attività anche durante la stagione estiva”.

“Una volta definiti gli spazi pubblici idonei – conclude Calicchio -, le varie associazioni potranno presentare in assessorato le richieste indicando luoghi e orari, per permettere di organizzare un calendario diversificato nelle varie aree verdi del Comune”.

“Le associazioni sportive del territorio necessitano di tutto il nostro aiuto e supporto affinché possano riprendere appieno le loro innumerevoli attività di promozione delle pratica sportiva ed aggregazione, realizzate con eccellente capacità e professionalità – aggiunge il sindaco Esterino Montino -. Per fare questo ho ribadito loro che stiamo prevedendo l’azzeramento del pagamento della Tari nel periodo di inattività delle strutture e che a breve saranno riaperti tutti gli spazi verdi e le aree pubbliche del Comune di Fiumicino. Questo sia per permettere ai cittadini di fruirne, sia per metterle a disposizione per lo svolgimento delle varie discipline sportive in totale sicurezza”.

“Le associazioni che lo richiederanno – continua il sindaco – avranno disposizione per le loro attività i nostri parchi e le aree pubbliche. Mentre per ciò che riguarda il tema dei rifiuti, ci saranno isole ecologiche in tutte le località che possano essere ulteriore punto di riferimento per la raccolta differenziata”.

“Promuovere ogni azione possibile per la ripresa delle attività è un nostro costante impegno – conclude il sindaco -. Insieme alla mia giunta siamo a lavoro costantemente con la cautela e la fiducia che questa ripartenza richiede e per stare accanto ad ogni singola categoria”.

