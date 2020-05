Ladispoli, il M5S: “Fare tutto il possibile per agevolare le attività commerciali”

Ladispoli – “Durante la fase 2 è necessario fare tutto il possibile per agevolare la ripartenza delle attività commerciali, pesantemente segnate dalla crisi dovuta all’emergenza coronavirus”, si legge in una nota diffusa dal Movimento 5 Stelle di Ladispoli.

“Per favorire l’adeguamento alle distanze dei tavoli all’aperto – spiegano -, il Governo ha inserito nel Decreto Rilancio la sospensione del pagamento della tassa per il suolo pubblico per bar e ristoranti. Una misura straordinaria per favorire la ripartenza di questo settore, fondamentale per la nostra economia. Incrementare gli spazi a disposizione significa poter accogliere i clienti in sicurezza, garantendo il rispetto delle distanze per il contenimento del contagio. È previsto inoltre un credito d’imposta per adeguare l’ambiente di lavoro alle nuove misure di contrasto al coronavirus”.

“Continueremo a lavorare – concludono – per fare in modo che locali, bar e ristoranti, ma anche le altre attività commerciali, possano ripartire in tutta sicurezza e tornare, al più presto, alla normalità“.

