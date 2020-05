Test sierologici gratuiti: a Gaeta estese le fasce d’Isee per l’accesso

Gaeta – A Gaeta oggi iniziano i test sierologici gratuiti, con una novità: è stata estesa la fascia d’Isee che ne permetterà l’accesso (ora potranno accedervi tutti coloro che hanno un Isee non superiore a 7mila euro).

I test, 200 in tutti, messi a disposizione dal centro Gamed, serviranno per monitorare gli asintomatici e, quindi, per poter garantire una maggiore sicurezza alla comunità circa la possibilità di nuovi contagi. Ovviamente, per l’accesso ai test, vi saranno anche altri criteri per determinare la priorità d’accesso, oltre al reddito.

Priorità, infatti, sarà data alle donne in gravidanza, agli ipertesi over 65, agli immunodepressi, ai cardiopatici e ai diabetici.

Ecco come richiedere l’esame

Ma come fare per richiedere l’esame gratuito? A spiegarlo è Gianna Conte, presidente Commissione Sanità: “Qualora si rientri nei parametri indicati, si può inviare una mail a: testsierologici@comune.gaeta.lt.it, specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico.”

