Ardea, dalla Regione 4mila euro per la costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani

Ardea – “Nel mese di gennaio, il comune di Ardea ha partecipato al bando regionale per la costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani“. Lo comunica alla cittadinanza attraverso una nota stampa il Comune di Ardea.

“Alla luce della pubblicazione delle graduatorie, il nostro Comune è risultato vincitore di un contributo di 4.000 euro che verrà utilizzato nei prossimi mesi per la costituzione del Consiglio dei Giovani”.

“L’obiettivo – conclude l’Amministrazione comunale – è rendere i ragazzi protagonisti della politica attiva, coinvolgerli il più possibile nel governo locale per consentire loro di comprendere i meccanismi di base che regolano il Consiglio Comunale”.

“Una bella notizia – commenta il capogruppo del Pd di Ardea Alessandro Mari -, la Regione Lazio ha finanziato il progetto del Consiglio Comunale dei Giovani che avevo presentato insieme ad associazioni e comitati del territorio. Un passo in avanti per allargare il confronto e ascoltare da vicino idee e progetti delle giovani generazioni”.

