Bonus affitti a Latina, presentate 1490 domande per 870mila euro

Latina – Il Comune di Latina ha avviato le procedure finalizzate alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti previsti, abitano in alloggi, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata, condotti in locazione.

A seguito del bando pubblicato dall’Ente con determinazione dirigenziale n.597 del 14 aprile 2020, a cura del Servizio Politiche di Gestione ed Assetto del Territorio, alla data del 15 maggio 2020 sono state presentate 1490 domande, di cui circa 20 già escluse per mancanza di requisiti.

Gli uffici hanno lavorato a pieno ritmo per esaminare le domande e garantire all’Amministrazione un adempimento così gravoso in questo periodo emergenziale causato dal coronavirus.

L’elenco delle domande finora ammesse sarà trasmesso alla Regione Lazio entro lunedì 25 maggio e il Comune, dopo le dovute verifiche, pubblicherà la graduatoria degli aventi diritto e provvederà ad erogare direttamente i contributi.

La somma attualmente calcolata è pari a circa 871mila euro.

“Voglio ringraziare tutti gli uffici che hanno profuso il massimo impegno per lavorare con tempestività ogni singola domanda pervenuta – commenta l’Assessore Francesco Castaldo – e in particolare ringrazio la Dirigente del Servizio, Arch. Eleonora Daga, e il gruppo di lavoro appositamente costituito”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina