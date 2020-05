Civitavecchia, Giannini: “Megapremi ai vertici del Molo Vespucci e ai lavoratori niente”

Civitavecchia – “Lo avevamo chiesto già lo scorso 29 novembre in seguito alle perquisizioni da parte della Guardia di Finanza nelle abitazioni del presidente dell’Autorità portuale di Civitavecchia, Francesco Maria Di Majo, e della segretaria generale Roberta Macii, per presunte irregolarità legate a ipotesi di reato di turbativa d’asta in concorso relative alla realizzazione e gestione dell’approdo turistico. Lo ribadiamo oggi dopo la scellerata elargizione dei premi per dirigenti e vertici della stessa autorità in barba alle sofferenze di tanti lavoratori che non vedono uno stipendio da mesi: dimissioni subito e azzeramento immediato dei vertici perché questo Porto non merita di essere ‘spremuto’ in modo così vergognoso bensì rilanciato”. E’ quanto dichiara Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega.

“I compensi da capogiro che si sono regalati Di Majo & co. – aggiunge – mal si conciliano con la sofferenza di tanti lavoratori che prestano servizio nel Porto e che da mesi, pur essendo stati relegati in cassa integrazione, per colpa di un governo inetto e di una Regione ‘sorda’ non riescono a ricevere un briciolo di stipendio. Domani stesso presenterò un’interrogazione urgente in Consiglio regionale per conoscere quali siano stati i parametri e i criteri di assegnazione dei ‘ricchi premi’ rispetto agli obiettivi realmente raggiunti”.

