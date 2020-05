Coronavirus, due guariti ad Anzio e zero nuovi casi a Nettuno

Come nei giorni scorsi, anche oggi, nel comune di Anzio non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre due concittadini sono guariti. Pertanto le persone positive al coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, diminuiscono a 23 (18 in isolamento domiciliare, 1 ricoverata presso l’Ospedale Riuniti e 4 presso la Clinica Villa dei Pini, dove, al momento, risultano ricoverati 17 pazienti positivi provenienti da altri Comuni).

Anche a Nettuno, in data odierna non si registrano nuovi casi di coronavirus. Gli attualmente positivi restano tredici, cinque in isolamento domiciliare e otto ospedalizzati. Quaranta i guariti dall’inizio della pandemia.

(Il Faro online)