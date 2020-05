Fondi, al via la riapertura integrale del mercato domenicale di via Mola S. Maria

Fondi – A Fondi da oggi al via la riapertura integrale delle attività del mercato domenicale di via Mola di S. Maria, come consentito (punto 1.b – commercio su aree pubbliche) dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/5/2020.

La riapertura interesserà pertanto tutti i settori merceologici, e non solo quelli “food” autorizzati con ordinanza sindacale del 7 maggio. Saranno previste idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Gli utenti troveranno posizionati agli accessi del mercato cartelli in lingua italiana e inglese con informazioni relative ai corretti comportamenti da adottare. Ogni cliente deve igienizzare le mani all’ingresso, essere munito dei dispositivi di protezione individuale quali guanti e mascherine, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

