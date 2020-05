Top Volley Cisterna, continua a crescere. Falivene: “La squadra prende forma”

Latina – Continua a prendere forma la prossima Top Volley Cisterna, la società pontina che si appresta a disputare la sua stagione numero 18 nel massimo campionato italiano di pallavolo, a cui si aggiungono cinque stagioni di serie cadetta per un totale di 24 anni consecutivi nel gotha del grande volley.

Una storia fatta di passione e lungimiranza alla vigilia del campionato numero 49 della storia ininterrotta di questo Club, diventato con ostinazione ormai un autentico patrimonio del volley italiano: “Siamo alla vigilia del mezzo secolo di storia e siamo una realtà consolidata con testardaggine, inoltre in questa stagione vogliamo fare un passo avanti totale, grazie alla possibilità di avere finalmente un palazzetto degno di tale nome a Cisterna, una città che ci viene dietro con entusiasmo e vogliamo provare a far diventare la Top Volley come una delle realtà più importanti della Superlega, il campionato più bello del mondo – Gianrio Falivene, il presidente della Top Volley Cisterna tratteggia la situazione della società con orgoglio – vogliamo cercare anche di ambire a maggiori successi rispetto agli ultimi anni, così crediamo di aver allestito una squadra degna di poter disputare i play-off”.

Il Progetto

L’ultimo arrivo a Cisterna, agli ordini di coach Lorenzo Tubertini, è il tedesco Tobias Krick. Si tratta del quarto volto nuovo dopo gli arrivi di Sabbi, Tillie e Cavuto a cui si aggiungono i due prolungamenti di contratto con Cavaccini e Szwarc: “La nostra attenzione non si concentrerà solo sull’ambito dei giocatori, cercheremo di organizzare una struttura ancora più importante dal punto di vista tecnico e delle attività collegate alla prima squadra” ha aggiunto Falivene.

Televisione

La Top Volley ha portato Cisterna in tv molte volte in questi entusiasmanti mesi: sono state cinque le partite in diretta Rai del campionato appena concluso, quattro delle quali sono state riprese e trasmesse proprio all’interno del nuovissimo palazzetto di via delle Province a Cisterna, a queste si aggiungono le tre dirette Rai dello scorso campionato e le dirette in streaming di tutte le altre partite disputate finora diffuse live sulla piattaforma Elevensport.

Social Media

A oggi sono oltre 25 mila i followers che seguono le gesta di Szwarc e compagni sui social ufficiali della Top Volley: oltre a Facebook, Instagram, Twitter e YouTube le nuove frontiere sono verso il target dei giovanissimi con TikTok e l’applicazione di messaggistica Telegram. In questi giorni ha incuriosito molto il video di Tobias Krick che gioca a pallavolo ‘con se stesso’ utilizzando una marea di strani attrezzi tra cui una scarpa, mentre con grande frequenza vengono pubblicate grafiche, immagini e video sempre più accattivanti aiutano a veicolare i marchi presenti sulla maglia da gioco.

Interesse

La Top Volley, che nella storia ha vinto una Coppa Italia di Serie A2 e una Junior League, ha centrato anche due finali consecutive di Coppa: nel 2013 la finalissima di Cev Cup contro i turchi di Ankara e, l’anno successivo, sempre in Turchia per la finale di Challenge Cup. In entrambi i casi le ambizioni della formazione laziale si sono fermate solo in finale ma il risultato tecnico resta di altissimo livello così come l’esposizione mediatica a livello internazionale che ancora oggi pone la società di Cisterna al centro delle attenzioni di moltissimi appassionati sparsi anche nel resto d’Europa, in Asia e nel resto del globo.