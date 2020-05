Anzio, “Front Office Virtuale”: l’Ufficio Patrimonio da il via agli appuntamenti tramite videochiamata

Anzio – L’Ufficio Patrimonio del Comune di Anzio, a seguito delle recenti disposizioni governative in materia di contenimento del Covid-19, al fine di agevolare la propria utenza, ha dato il via al progetto sperimentale “Front Office Virtuale”, attraverso il quale il cittadino potrà essere “ricevuto” per appuntamento, direttamente dalla propria abitazione.

Al numero WhatsApp dell’Ufficio Patrimonio, 366 61 17 270, l’utente potrà inviare un messaggio, con la richiesta di appuntamento; successivamente l’interessato sarà contattato attraverso un messaggio, con l’indicazione del giorno e dell’ora, per essere poi “videochiamato” dall’operatore dell’ufficio stesso.

“Il progetto – afferma l’Assessore al Patrimonio, Eugenio Ruggiero – è rivolto a tutti gli utenti in possesso di uno smartphone e dell’applicazione WhatsApp. Comunque chi vorrà essere ricevuto di persona potrà, preventivamente, fissare un appuntamento contattando gli uffici, ai quali si accederà soltanto in forma contingentata con guanti e mascherina”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio