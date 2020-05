Centri di raccolta rifiuti a Fiumicino, ingressi solo su prenotazione: ecco come fare

Fiumicino – Si ricorda che l’accesso ai Centri comunali di raccolta di Fiumicino – Pesce Luna e Fregene – Via Cesenatico può avvenire solo previa prenotazione telefonica al numero verde 800.020.661 (da telefono fisso) e al numero 06.6522920 (da telefonia mobile) esclusivamente per il conferimento dei rifiuti secondo le frazioni merceologiche previste e secondo il calendario e gli orari vigenti di apertura, che ricordiamo essere a Via del Pesce Luna dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00, il sabato dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (escluso i festivi infrasettimanali) e a Fregene, in Via Cesenatico (sfalci, potature e ingombranti) dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (escluso i festivi infrasettimanali). Lo rende noto il Comune di Fiumicino

Le altre attività per le quali è necessario l’accesso ai centri di raccolta restano sospese. Si ricorda inoltre l’utilizzo dei dispositivi di protezione personale (guanti e mascherine) e di evitare gli assembramenti come previsto dal dpcm vigente. Qualora non si ravvisassero le condizioni di sicurezza necessarie le attività verranno sospese fino al ripristino delle stesse.

