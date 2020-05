Coronavirus a Fiumicino, Montino: “Scendono a 9 casi i positivi”

Fiumicino – “È arrivato poco fa l’ultimo aggiornamento dalla Asl Roma 3 sui contagi in città“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Il totale delle persone positive tra chi vive nel nostro comune è sceso a 9 – spiega il sindaco -. Rimangono ancora 21 le persone in sorveglianza attiva perché contatti diretti di persone positive”.

“È un’ottima notizia: per la prima volta siamo ad una cifra – prosegue Montino -. Ma questo non significa che siano tollerabili gli assembramenti che abbiamo visto nel fine settimana: è fondamentale continuare a tenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone perché il virus non è sparito”.

“Il 29 maggio si apre la stagione balneare – conclude il sindaco -. Abbiamo predisposto un piano articolato che abbiamo già avuto modo di illustrare (leggi qui). Quello che spetta alle cittadine e ai cittadini è usare senso di responsabilità e prudenza. I numeri continuano a scendere, ma la pandemia non è ancora finita“.

