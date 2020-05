Fase 2 a Santa Marinella, Verni: “Servono maggiori controlli sulla passeggiata”

Santa Marinella – Quanto accaduto in questo fine settimana sulla ‘passeggiata’ e nel tratto di spiaggia ad essa sottostante grida allo scandalo. Transenne spostate, segnaletica ignorata, gente tranquillamente a camminare sulla relativa terrazza, nonostante siano in corso degli accertamenti (almeno è quello che ci si augura) sulla sua sicurezza (che, evidentemente, è messa in dubbio solo per un tratto di essa, dal momento che il nastro che la dovrebbe delimitare, chiudendola al transito delle persone, è stato apposto a partire solo da un certo punto- quello antistante il bar lì esistente- in poi).

Ma la domanda è dove fossero i controlli e se essi, qualora effettuati, siano stati posti in essere nel modo più adeguato, perché se è vero che il rispetto delle norme dovrebbe essere, innanzitutto, promosso e garantito dagli stessi loro destinatari (i cittadini), è anche vero che era ed è ben prevedibile che tra tanti ‘ligi’ ad esse vi potesse o vi possa essere qualcuno che, al contrario, non lo sia.

“Per la passeggiata, stante la sua connotazione, sarebbe probabilmente bastato mettere una pattuglia di polizia locale fissa all’inizio di essa, o del personale di qualche associazione di volontariato, per ottenere un prezioso ed efficace effetto deterrente: invece, almeno nella giornata di ieri pomeriggio (domenica), tutto ciò non sembra esserci stato, nella fascia oraria che è stata portata alla mia attenzione”.

Tra l’altro se è vero che tutti dovrebbero essere informati sulle normative vigenti, data la delicatezza della situazione, è altrettanto vero che non può bastare un nastro bianco e rosso a far comprendere che la terrazza della passeggiata in questione sia interdetta per motivi anche (e soprattutto) di sicurezza, che non è affatto questione di poca importanza: magari, un cartello, al riguardo, sarebbe stato un utile strumento in più a salvaguardia tanto dell’amministrazione quanto, soprattutto, delle persone che, ignorando la cosa, vi si trovino a passare sopra.

Anche perché, il fatto che il nastro non sia posto pure lungo il lato strada, può trarre certamente in inganno. Quindi, quello che si auspica è che, oltre a giusti inviti a rispettare le regole, vi sia anche un adeguato controllo da parte di chi di dovere. Nel frattempo, ben venga che il Sindaco si sia accorto della necessità di dover calmierare i prezzi, come suggerito dal sottoscritto già qualche settimana fa.

Al riguardo, torno a ribadire la necessità di un urgente tavolo tra tutti gli attori coinvolti per un ‘codice di comportamento’ che possa salvaguardare le esigenze di ognuno, avendo come obiettivo primario quello di garantire la sopravvivenza del turismo e la sua competitività con altre realtà, anche straniere. Inutile invitare a ‘restare in Italia’ o, nel caso specifico, a S. Marinella, se poi altrove l’offerta sia decisamente più conveniente.

Avv. Marco Valerio Verni