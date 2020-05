Fase 2, “Il Lazio riparte in sicurezza”. un video per celebrare la speranza – VIDEO

Roma – “Riaprire e ripartire in sicurezza. È importante ed è possibile con regole chiare e comportamenti responsabili. Altrimenti il rischio di tornare indietro diventa reale. Abbiamo bisogno di tornare a vivere, di sostenere il lavoro e le imprese. Ma questo sarà possibile solo se sulla garanzia della massima sicurezza non si abbassa la guardia. Con questo video abbiamo voluto lanciare un messaggio di speranza e ottimismo: nessun virus potrà cancellare la nostra storia, la bellezza della nostra terra e la forza delle nostre comunità”. Lo afferma il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

“Abbiamo ancora addosso la paura per il trauma subito. Ma giro il Lazio – prosegue – e vedo una comunità forte, pronta a rimettersi in gioco, con creatività e responsabilità. Ora è il momento di puntare, ancora più di prima, sull’economia della bellezza, sulla vitalità della cultura, sulla forza delle nostre imprese, sulla nostra antica tradizione di accoglienza. Vogliamo promuovere un modo civile e intelligente di riappropriarsi delle nostre libertà e ricominciare vivere il Lazio, liberi e sicuri. Si riparte, quindi, ma sempre nel rispetto delle regole per la propria sicurezza e quella di tutti. Distanziamento di sicurezza, mascherine, igiene delle mani nella vita privata e nella vita sociale. Così proviamo a ripartire”. (fonte Ansa)