Meteo Italia inizio settimana

SITUAZIONE. Il veloce fronte in transito sulle regioni adriatiche nel corso del weekend uscirà di scena già entro questa sera, domenica, dirigendosi verso i Balcani. Sull’Italia l’alta pressione cercherà di riconquistare lo spazio perduto favorendo un avvio di settimana all’insegna della stabilità atmosferica. Tuttavia proprio sul comparto balcanico rimarrà attiva un’area depressionaria che di tanto in tanto potrà insidiare il tempo su alcune delle nostre regioni nel corso della prossima settimana, con temperature in locale diminuzione.

METEO ITALIA LUNEDÌ. Con il ripristino dell’alta pressione il tempo sull’Italia risulterà stabile e in prevalenza soleggiato. Le temperature guadagneranno qualche grado al Centro-Nord mentre ne perderanno alcuni al Sud, pur in un contesto climatico del tutto gradevole. Qualche disturbo molto localizzato potrà interessare le Alpi Marittime, quelle orientali e l’Appennino Meridionale, con qualche isolato fenomeno tra il pomeriggio e la sera sul settore dolomitico e sul Friuli VG.

METEO ITALIA MARTEDÌ. Sarà sempre l’alta pressione ad avere la meglio sull’Italia con prevalenza di tempo stabile. Tuttavia lievi infiltrazioni di correnti balcaniche provocheranno alcuni addensamenti pomeridiani su Alpi, Prealpi, Appennino e zone interne delle isole maggiori, con possibilità di qualche isolato fenomeno relegato prevalentemente alle zone dolomitiche.

TENDENZA META’ SETTIMANA. Intorno a mercoledì potrebbero intensificarsi i refoli freschi balcanici con la formazione di un’onda depressionaria in quota sulle nostre regioni meridionali e maggior probabilità di instabilità lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e localmente anche sulle Alpi piemontesi occidentali. Una simile configurazione potrebbe consolidarsi anche nella seconda parte della settimana, con la permanenza di una saccatura di bassa pressione sui Balcani e conseguenti infiltrazioni instabili soprattutto sulle nostre regioni adriatiche e meridionali. Vista la distanza temporale l’evoluzione potrebbe subire modifiche e vi consigliamo pertanto di seguire i prossimi aggiornamenti.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: L’alta pressione tende ulteriormente a rinforzare garantendo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori; segnaliamo qualche residuo addensamento entro il mattino sul comparto occidentale del Lazio centro-meridionale e della variabilità pomeridiana su Appennino frusinate (qui con possibili locali piovaschi tra metà e tardo pomeriggio). Venti orientali sulle zone interne, a regime di brezza termica su coste e mari. Temperature massime stazionarie o in live aumento, con clima molto gradevole. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

La nuova settimana vedrà il consolidamento dell’alta pressione a garanzia di condizioni atmosferiche soleggiate e con temperature localmente quasi estive; qualche nota instabile pomeridiana solo sulle Alpi Apuane e sull’Appennino laziale meridionale. La ventilazione pomeridiana si manterrà spesso moderata da NE tra bassa Toscana, Umbria e alto Lazio, a regime di brezza, invece, lungo le coste. Possibile aumento dell’instabilità pomeridiana tra Umbria e Lazio dal 30/31 maggio, tendenza questa da confermare.