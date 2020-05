La Raggi contro gli incivili: multe fino a 500 euro per chi getta in strada mascherine e guanti

Roma – Nuova battaglia del Campidoglio contro gli incivili. Con una nuova ordinanza, la sindaca Virginia Rafggi dispone infatti il divieto di abbandono dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) usati (guanti, mascherine, etc) sul suolo pubblico (marciapiedi, strade, piazze, parchi e ville storiche, spiagge ed arenili, aree golenali del Tevere, etc.) su tutto territorio di Roma Capitale; salvo che il fatto non costituisca reato, l’abbandono dei dispositivi di protezione individuale è punito con multe da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

