La scherma torna in sala per gli allenamenti. Il protocollo della Federazione

Roma – E’ stato pubblicato il nuovo protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella scherma (clicca qui) redatto dal gruppo di lavoro appositamente costituito e che recepisce le nuove linee guida dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate mercoledì 20 maggio.

Il protocollo rappresenta la guida normativa a cui attenersi per la riapertura a tutti gli atleti, e non soltanto a quelli inseriti nelle liste d’interesse nazionale, delle sale scherma, delle palestre e degli impianti sportivi, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio.

Si ricorda che è attiva la casella di posta elettronica ripartenza@federscherma.it dove possono essere inviate domande e richieste di chiarimento in merito al protocollo.

Protocollo riapertura impianti e ripresa attività addestrativa – Dpcm 17 maggio 2020

(foto@AugustoBizzi)