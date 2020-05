Ladispoli, Grando al Pd: “Ronde in solitaria? Collaborate invece di fare polemiche”

Ladispoli – “L’opposizione farebbe di tutto pur di guadagnare un minimo di visibilità, ma voglio rassicurare gli amici del Pd: ho già chiamato la Prefettura per chiedere rinforzi e aumentare i controlli sul territorio, in attesa del nostro Commissariato di Polizia”. Così Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli, replica al Partito Democratico, che chiedeva una maggiore presenza delle forze dell’ordine in città (leggi qui).

“Per quel che riguarda le mie ‘ronde in solitario’ – continua -, io sono fatto così: sono un sindaco che vive la propria città, e non uno che si rinchiude in un palazzetto, come qualcuno che mi ha preceduto. Se questo dà fastidio al Pd, è un problema loro. Stiamo vivendo un momento storico drammatico e l’opposizione, che non ha nessuna responsabilità, non fa altro che creare inutili polemiche: in una situazione in cui servirebbero il massimo della coesione e della collaborazione, arrivano solo attacchi personali”, conclude Grando.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli