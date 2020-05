Malagò: “Mondiali di sci slittati al 2022. La Serie A? Non è scontato riparta a giugno..”

Roma – “La Federazione Italiana Sport Invernali chiederà il rinvio al marzo 2022 dei Mondiali di sci alpino di Cortina, programmati per il prossimo febbraio“. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ospite a Che tempo che fa su Rai3.

“E’ uno scoop che anticipo – ha aggiunto -. Sono anni che si lavora con la federazione sci e il comitato organizzatore ma avverrà questo. Il presidente della Fisi, Fabio Roda, porterà davanti all’esecutivo della Fis questa proposta. Il problema non è la gara, ma tutto quello che ci sta intorno, dal pubblico agli eventi, e la sicurezza deve essere garantita. Mi sembra una scelta logica che condivido, anche perchè nel 2022 ci saranno a febbraio le Olimpiadi invernali a Pechino e a marzo i Mondiali a Cortina“, ha sottolineato il Presidente del Coni.

La Serie A del calcio. Non è scontata la ripartenza nelle date indicate di giugno

“Si parte il 13 o il 20 giugno col campionato? Non è così scontato che tutto vada bene. La partita è aperta. Per questo serve forse anche un piano B – ha dichiarato ancora Malagò, proseguendo – la diretta gol in chiaro della partite in chiaro, di cui ha parlato oggi il ministro Spadafora, può essere una soluzione per aiutare la ripartenza ed evitare assembramenti. In Germania lo fanno, ma hanno sistemato molte altre cose, come gli accordi con i broadcaster e i calciatori, che qui ancora mancano asciando molti punti interrogativi. Per questo dico che serve prudenza e comunque per seguire chi è più avanti di noi bisogna farlo sotto tutti gli aspetti. Ha poi concluso.

(fonte@ansa.it)