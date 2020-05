Terracina, pubblicato il bando per la selezione di 16 licenze taxi

Terracina – Il Comune di Terracina ha pubblicato il bando per la selezioni di 16 licenze per taxi, di cui 1 per il trasporto disabili. Un provvedimento che mira a completare l’offerta di servizio di trasporto pubblico, fornendo la possibilità a cittadini e turisti di riuscire a soddisfare esigenze con un servizio personalizzato più capillare.

L’assessore alle Attività Produttive Gianni Percoco ha sottolineato come “lo sviluppo di un servizio taxi nella nostra città rappresenta un ulteriore modalità di fruizione della città stessa e apre opportunità occupazionali. Terracina ha sempre patito la carenza di questo tipo di servizio, ovviamente destinato principalmente ai visitatori, ma che può rappresentare una soluzione per i cittadini che dovessero necessitarne.

Una città a vocazione turistica deve poter offrire questo tipo di servizio in maniera più ampia e soddisfacente perché il trasporto pubblico locale non può, per sua natura, soddisfare tutte le eventualità o le necessità urgenti. Pensiamo che, soprattutto per le strutture ricettive e per il commercio in genere, possa essere molto importante garantire ai propri clienti la disponibilità di un trasporto taxi. In determinate circostanze rappresenta anche una soluzione sia per spostarsi in sicurezza sia sapere di disporre di un’alternativa molto utile”.

La domanda di partecipazione, completa di bollo (€16,00) e dei dati richiesti, dovrà essere compilata utilizzando il modello all’uopo predisposto “Modello domanda bando taxi 2020”, allegato al bando, disponibile e scaricabile dal sito web del Comune di Terracina all’indirizzo: www.comune.terracina.lt.it nel canale d’accesso “Bandi & Concorsi”, voce “Bandi di Gara” (http://hosting.soluzionipa.it/terracina/albo/albo_dettagli_full.php?id=17393&CSRF=4e7212fe89acb5958f88f2d7a664db4a) e dovrà essere corredata della Dichiarazione di assolvimento d’imposta di bollo – allegata al presente bando e della copia del documento di riconoscimento ed inviata, pena l’esclusione dalla selezione, al seguente indirizzo pec: posta@pec.comune.terracina.lt.it. entro le ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando.

