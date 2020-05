Aereo biposto precipita nel Tevere, disperso un giovane di Cerveteri

Roma – È stato individuato nella notte il velivolo biposto Diamond, precipitato ieri poco dopo le 15 nel Tevere a Roma, all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe. A bordo c’erano un istruttore di volo e un allievo, quest’ultimo risulta ancora disperso. Sono in corso le operazioni per raggiungere il velivolo.

L’istruttore di volo, un trentenne, è stato tratto in salvo, trasportato in elicottero in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita, mentre proseguono le ricerche da parte di polizia e vigili del fuoco per ritrovare l’allievo passeggero, un ragazzo di 22 anni di Cerveteri. Tra le ipotesi dell’incidente quella di un guasto. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta.