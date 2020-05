Aereo precipitato nel Tevere, trovato senza vita il giovane di Cerveteri

Roma – È stato trovato il corpo del passeggero del biposto precipitato nel Tevere all’altezza di via Vitorchiano, in zona Due Ponti a Roma (leggi qui).

Daniele Papa, 23 anni, è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che dal tardo pomeriggio di lunedì sono impegnati a scandagliare il fondale del fiume, in quel punto profondo 9 metri, con il side scan sonar.

Il ragazzo era imbracato, seduto al posto dell’allievo, e al momento non è certo se il recupero avverrà ora o domani.

(fonte Adnkronos)

Il cordoglio del Sindaco

“Daniele non ce l’ha fatta. Abbiamo sperato fino all’ultimo momento, ma purtroppo ci è arrivata la notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Non credo che nessuna parola sia possibile in un momento come questo. Voglio mandare a nome di tutta la comunità di Cerveteri le più sentite condoglianze e un caloroso abbraccio ai genitori e alle persone che lo conoscevano e gli volevano bene”. Queste le parole di cordoglio del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci dopo la notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giovane di Cerveteri.