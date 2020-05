Bonus affitti 2020 a Pomezia, Zuccalà: “Invieremo i contributi non appena la Regione ci darà un riscontro”

Pomezia – Sono 943 le domande arrivate al Comune di Pomezia per il bonus affitti, fondo straordinario una tantum per il sostegno alla locazione anno 2020. Le istanze acquisite sono state trasmesse alla Regione Lazio che provvederà a erogare i contributi da liquidare ai cittadini.

“Procederemo a inviare i contributi ai cittadini che hanno fatto domanda per il bonus affitti 2020 non appena la Regione Lazio ci finanzierà il fondo – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – Siamo certi che i tempi saranno rapidi e che riusciremo a dare un sostegno alle persone in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione”.

“Un sostegno concreto per le famiglie più in difficoltà – aggiunge l’Assessore Miriam Delvecchio – Voglio ringraziare gli Uffici comunali che hanno lavorato in tempi veloci all’acquisizione delle numerose istanze pervenute e che in maniera altrettanto rapida procederanno alle liquidazioni non appena la Regione ci darà un riscontro”.

