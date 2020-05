Canottaggio, le Linee Guida per la ripresa degli allenamenti

Roma – Il direttore tecnico Francesco Cattaneo per consentire una ripresa preparatoria adeguata post quarantena, imposta in seguito all’epidemia covid-19, ha pubblicato su www.canottaggio.net le Linee Guida ritenute necessarie per una ripresa ottimale della forma per atlete ed atleti.

La Federazione Italiana Canottaggio invita tutte le società, e i rispettivi tecnici, a prendere visione del documento in maniera da riiniziare, o continuare a seconda dei casi specifici, la preparazione tenendo conto che le prime regate ipotizzate, e inserite nel calendario remiero (leggi qui), sono programmate con l’inizio del prossimo mese di settembre.

(fonte@canottaggio.org)