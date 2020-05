Fiumicino: pubblicate le graduatorie provvisorie degli asili nido comunali

Fiumicino – “Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie degli asili nido comunali, consultabili a questo link: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=fiumil&IdMePubblica=26650&Archivio=“. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“E’ stato un lavoro lungo e accurato – prosegue -, su 460 domande arrivate ne sono state accolte 456, 4 sono state annullate per mancanza di documentazione, per un totale di 217 posti disponibili.

La grande novità di quest’anno è che le iscrizioni si sono effettuate esclusivamente online: ciò ha permesso che ci fosse un maggior controllo e un lavoro di trasparenza e di qualità da parte degli uffici.

E’ un sistema che funziona bene, che anzi va implementato per il futuro. Il mio ringraziamento va all’Ufficio Informatico che, con questo sistema innovativo, ha alleggerito di molto il lavoro dell’Ufficio Scuola. Inoltre, e non è di secondo piano, le iscrizioni online hanno consentito di evitare file e assembramenti, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte da Governo e Regione. E permetterà in futuro di evitare ai genitori fastidiose file negli Uffici per iscrivere i propri figli agli asili nido comunali”.

“Adesso – conclude Calicchio – c’è tempo 15 giorni dalla pubblicazione per fare i ricorsi, poi le graduatorie definitive usciranno a metà del mese di giugno”.