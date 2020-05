Fiumicino – “Insieme all’Agenzia del Demanio abbiamo deciso di demolire ciò che rimaneva delle strutture de ‘La Perla’ per mettere in sicurezza l’area e tutto quel tratto di mare ormai pieno di detriti”. A dichiararlo, tramite un post sulla sua pagina Facebook, il vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca.

Che aggiunge: “Come avevamo detto fin da quando siamo diventati custodi del bene, per noi un atto dovuto, non ci sarà alcuna riassegnazione. Al termine della demolizione quel tratto di spiaggia diventerà libera e tutti potranno accedervi grazie al grande parcheggio.

Anche La Rivetta verrà riaperta come spiaggia libera, al momento senza demolizioni. Recinteremo le strutture e consentiremo al pubblico il passaggio e la permanenza sull’arenile. Fregene ormai, a parte il Villaggio dei Pescatori, non possiede più spiagge libere disponibili e riteniamo giusto poter ampliare questo tipo di offerta per tutti i nostri cittadini e per chi viene da fuori città”.

