Ladispoli, a lezione di filosofia con Nuova Acropoli: ecco come iscriversi

Ladispoli – “Se la filosofia è la ricerca della saggezza (che si ha o che ci manca), la filosofia attiva è una filosofia pratica, utile per capire il senso della vita ed esserne i protagonisti. Ciò è necessario soprattutto in periodi di emergenza, quando la riflessione si fa obbligatoria e non si può perdere tempo: l’azione deve essere ben mirata, per operare il cambiamento necessario”, si legge in una nota diffusa da Nuova Acropoli Ladispoli.

“Quattro appuntamenti su Zoom – spiegano – saranno il nostro modo per avvicinarci ai grandi saggi del passato e scoprire le loro risposte, pratiche e funzionali, a quei periodi di crisi, che, da sempre, hanno messo a prova l’uomo. Seguiremo le orme del grande Platone con la sua idea del mondo e delle “fakenews” di allora, saremo Arjuna con gli stessi dubbi sul senso della vita, ed andremo alla ricerca della felicità con gli Stoici. Sarà solo un assaggio, ma ci darà l’idea di quanta abbondanza offra la tavola imbandita della filosofia. Non possiamo restare ad ammirarne intellettualmente la bellezza e varietà di colori; dobbiamo nutrirci di essa ed assimilarla per vivere meglio con noi e con gli altri”.

“Questa è la nostra proposta: se vuoi provare, pre-iscriviti entro il 29 maggio inviando una email all’indirizzo della filiale della città più vicina a te (clicca qui). Sarai ricontattato e ti verranno comunicate le modalità di collegamento”, concludono.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli