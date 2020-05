Ladispoli, al via la disinfestazione contro le zanzare

Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che mercoledì 27 e giovedì 28 maggio 2020 saranno effettuati gli interventi di disinfestazione contro le zanzare. Nella prima giornata, i quartieri interessati saranno i seguenti: Caere Vetus, Cerreto e Miami ( antilarvale dalle 16.00 alle 21.00 e adulticida dalle 23.00 alle o4.00).

Nella seconda giornata, i quartieri interessati saranno i seguenti: Paolo Laziale e centro fino a fosso Vaccina (antilarvale dalle 16.00 alle 21.00 e adulticida dalle 23.00 alle 04.00).

Durante il trattamento di disinfestazione adulticida notturni, i cittadini sono invitati a chiudere le finestre, proteggere gli animali domestici e non esporre all’esterno cibi e indumenti. I prossimi interventi sono previsti il 24 e 25 giugno. L’Amministrazione ricorda che per le disinfestazioni sono utilizzati prodotti regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli