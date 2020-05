Limitazioni al traffico per la A91 Roma-Fiumicino: mezzo pensante urta il sottovia

Roma – A seguito dell’urto di un mezzo pesante in transito, ad una parte del sottovia svincolo “Parco dei Medici”, in corrispondenza del km 4,700 della A91 “Roma- Aeroporto di Fiumicino”, è stata provvisoriamente chiusa al traffico la viabilità comunale sottostante ed è stato istituito un restringimento sull’A91 in direzione Roma.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale per effettuare le verifiche tecniche e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Il mezzo pesante in transito ha danneggiato l’intradosso di una trave del sottovia, facendo cadere parte dell’intonaco e non si è fermato dopo l’urto