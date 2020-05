Minturno, da sabato 30 maggio ritorna il mercato settimanale

Minturno – “Da sabato 30 maggio, il ritorno del mercato settimanale a Minturno, in Via Luigi Cadorna, nei pressi dell’ex Pretura. Dalle ore 7 alle 14, sarà ammessa la vendita di prodotti alimentari e non. Da mercoledì 3 giugno probabile la ripresa completa del mercato settimanale a Scauri“. È quanto si legge in una nota stampa dell’Amministrazione Comunale di Minturno.

“Gli uffici – continua l’Amministrazione – sono al lavoro per favorire lo svolgimento di tutte le attività mercatali nei due centri urbani, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate da esercenti, associazioni di categoria e cittadini, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in tema di tutela della salute pubblica.

Nei provvedimenti in preparazione sono confermate, infatti, le direttive inerenti al distanziamento sociale, all’uso di guanti e di igienizzanti, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di esercenti e consumatori ed al contingentamento degli acquirenti all’interno delle aree di vendita. Gli agenti della Polizia Locale, con il supporto del Gruppo della Protezione Civile, vigileranno sul controllo delle disposizioni emanate in questa fase di emergenza Covid-19.

Confermato, inoltre, lo svolgimento, domani 27 maggio, del mercato alimentare a Scauri, in Piazza Giovanni Paolo II, a ridosso dell’Istituto delle Suore Orsoline. L’Amministrazione invita gli operatori a monitorare il sito web istituzionale, i canali social, le caselle pec/e-mail in vista della possibile convocazione di riunioni operative”.

