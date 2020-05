Roma, incidente in metro: uomo resta incastrato tra il treno e il muro della galleria

Roma – Incidente nella stazione Spagna sulla linea A della metropolitana di Roma, direzione Anagnina, dove, intorno alle 22, un uomo è rimasto incastrato tra il convoglio e il muro della galleria per cause ancora imprecisate. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di via Genova.

Con il carro sollevamenti, i soccorritori sono riusciti a estrarre l’uomo, un asiatico di età sconosciuta, affidandolo al personale paramedico. Ancora in vita, è stato trasportato all’ospedale San Camillo in codice rosso. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. (fonte Adnkronos)