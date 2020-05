Vaccinazioni Asl Roma 4: nuove modalità e orari di accesso a partire dal 1 giugno

“Al fine di impedire che all’epidemia del coronavirus si aggiungano altre situazioni critiche dovute alla circolazione di infezioni che possiamo prevenire con le vaccinazioni, vi ricordiamo l’importanza di vaccinare soprattutto i piccoli bimbi, le donne in gravidanza e le persone a rischio per patologia, lavoro o età e di iniziare e completare tutti cicli vaccinali. Il Servizio Vaccinazioni ha messo in atto tutte le misure indicate dalle più recenti disposizioni per accogliervi in sicurezza“. Lo comunica la Asl Roma 4 attraverso una nota stampa.

Accesso libero

Dal 1 giugno 2020 il nuovo orario dedicato esclusivamente ai bambini fino ai 24 mesi di età come disposto dalla Regione Lazio:

DISTRETTO 1

Via Terme di Traiano 39/a

Civitavecchia

Lunedì 8,30 – 11,30 15 utenti

Mercoledì 8,30 – 13,00 21 utenti

Venerdì 8,30 – 11,30 15 utenti

DISTRETTO 1

Via Valdambrini, 115 Santa Marinella

Martedì 9,00 – 11,30 10 utenti

Giovedì 9,00 – 11,30 10 utenti

DISTRETTO 1

Largo Donatori del Sangue

Tolfa

Mercoledì 9.00 – 12.30 14 utenti

DISTRETTO 1

Via Civitavecchia

Allumiere

Giovedì 9.00 – 12.30 14 utenti

DISTRETTO 2

Largo del Verrocchio s.n.c.

Ladispoli

Martedì 9,00 – 12,30 17 utenti

Venedì 8,30 – 12,30 19 utenti

DISTRETTO 2

Via Martiri delle Foibe, 95

Cerveteri

Lunedì 8,30 – 12,30 19 utenti

Giovedì 9,00 – 12,30 17 utenti

DISTRETTO 3

P.Le dell’ Ospedale Vecchio snc

Bracciano

Mercoledì 9,00 – 12,30 17 utenti

Giovedì 9 00 – 11,30 13 utenti

DISTRETTO 3

Via Marco Polo, snc

Anguillara Sabazia

Martedì 9,00 – 11,30 10 utenti

Venerdì 9,00 – 12,00 12 utenti

DISTRETTO 3

P.zza Vittorio Veneto, 1

Manziana

Lunedì 8,30 – 11.00 10 utenti

DISTRETTO 4

Via Adriano I, n°8

Campagnano di Roma

Mercoledì 8,30 – 12,00 14 utenti

DISTRETTO 4

Via Regina Margherita 6b

Formello

Giovedì 8,30 – 12,00 14 utenti

DISTRETTO 4

Via A. Gramsci 8

Fiano Romano

Mercoledì 8,30 – 12,00 14 utenti

Giovedì 8,30 – 12,00 14 utenti

DISTRETTO 4

Via Tiberina km. 15,500

Capena

Lunedì 8,30 – 12,00 14 utenti

DISTRETTO 4

Via Elena Baccelli n. 25

Rignano Flaminio

Lunedì 9.00 – 12.30

In sede vi sarà consegnato il numero eliminacode.

Gli orari potrebbero subire aggiornamenti.

Prenotazioni

Le persone di età maggiore ai 2 anni potranno prenotare, o avere informazioni, telefonando al numero verde 800.539.762 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13,00 e il martedì dalle 14,30 alle 16,30, oppure inviando una mail a infovaccini@aslroma4.it

Viaggiatori internazionali: potranno prenotare, o avere informazioni, per l’ambulatorio di Civitavecchie e di Bracciano telefonando al numero verde 800.539.762 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13,00 e il martedì dalle 14,30 alle 16,30

Chiamata attiva: ai soggetti appartenenti ad anni di età specificamente previste dal calendario vaccinale, con cicli vaccinali da completare o per campagne specifiche potranno essere invitati dal Servizio Vaccinazioni che fornirà appuntamenti a loro specificamente dedicati

Per ciascuna modalità di accesso: l’accesso sarà consentito solo ed esclusivamente a persone esenti da sintomi respiratori. Si raccomanda di presentare il codice fiscale della persona che deve essere vaccinata. È necessario che i minori siano accompagnati dal genitore/tutore/persona delegata formalmente con delega scritta e fotocopia del documento in grado di fornire notizie sulla salute del minore da vaccinare.

Certificati Vaccinali: Il genitore potrà ottenere il certificato ad uso scolastico accedendo all’apposito portale presente sul sito aziendale “certificati online”. Per le età maggiori alla scolastica il certificato potrà essere richiesto tramite mail a infovaccini@aslroma4.it, corredando la richiesta del documento del richiedente e riportando l’indirizzo mail per la risposta.