È online il nuovo sito del turismo di Montalto

Montalto – È online il nuovo sito turistico del Comune di Montalto di Castro visitmontaltodicastro.it, dopo un restyling grafico più accattivante. Nel portale sono presenti informazioni e contenuti aggiornati, sia dei luoghi turistici e culturali del territorio, sia di quelli delle strutture turistiche, commerciali e produttori locali.

Il sito presenta numerose sezioni che spaziano dall’enograstronomia, l’ospitalità, eventi, sport e tempo libero tra cui le attività in spiaggia, le escursioni nella natura del Parco Naturalistico e Archeologico di Vulci e nei luoghi di interesse della Maremma.

E’ anche possibile scarica l’app del sito per i dispositivi Apple e Android e navigare più velocemente dal proprio smartphone. Per segnalare la propria struttura, indicare eventuali modifiche, è possibile farlo attraverso il sito, oppure contattando il numero 0766/870115 o scrivendo a cultura@comune.montaltodicastro.vt.it.

