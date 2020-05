Fiumicino, ristoranti, pizzerie e bar potranno chiedere più suolo pubblico: ecco il modulo

Fiumicino – Sono pronti i moduli che ristoranti, pizzerie, bar, pub e altri esercizi interessati possono utilizzare per chiedere l’ampliamento della superficie di suolo pubblico da occupare.

“Ringrazio il dirigente dott. Galli e gli uffici che si sono mossi velocemente dopo la decisione dell’amministrazione di adottare questa misura – dichiara l’assessora alle Attività Produttive Flavia Calciolari -. E’ una scelta che punta a dare a chi somministra cibi e bevande la possibilità di accogliere più clienti possibili pur mantenendo le distanze tra persone e tra tavoli necessarie per continuare a contrastare la diffusione del coronavirus”.

“La priorità rimane la salute delle persone – prosegue Calciolari – cercando allo stesso tempo di fronteggiare la crisi economica che è derivata dalla pandemia. Per questa ragione, ricordo che l’occupazione di ulteriore suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali non comporta costi per i gestori degli esercizi stessi”.

Scarica il modello “Domanda aree pubbliche”

Scarica il modello “Scia aree private”