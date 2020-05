Formia, pubblicato il bando per il piano di salvamento delle spiagge libere

Formia – A Formia è stato pubblicato il bando per il piano di salvamento delle spiagge libere. “Per la pubblicazione – ha affermato l’assessore al Demanio marittimo Paolo Mazza – si sono dovute attendere le definizioni delle Linee guida sull’utilizzo delle stesse, in particolare per quanto riguarda il modulo minimo da rispettare per garantire il corretto distanziamento.”

L’Amministrazione Comunale ha quindi provveduto a recepire tali indicazioni, provvedendo ad attrezzare gli arenili in maniera armonica e gradevole con materiali ecocompatibili e che forniscano visivamente ai vari utilizzatori delle spiagge libere esattamente gli stalli dove potersi allocare in libertà, ma ordinati e nella certezza di garantire i dovuti distanziamenti in moduli di 10 metri quadrati.

Distanziamento sociale: sulle spiagge libere di Formia al via 3 tipologie di modulo

Tali distanziamenti saranno individuati tramite tre tipologie di modulo che potranno essere utilizzati: doghe/travi in legno massello opportunamente trattate e con bordi smussati ancorate sull’arenile; pali in legno massello trattati e con bordi smussati e corde; pali in legno massello trattati con bordi smussati e cannicci. In ossequio al principio di sostenibilità e di osservanza delle politiche ambientali adottate dalla Amministrazione.

La fornitura di tali materiali sarà effettuata ad opera del Comune e messa a disposizione degli operatori che si aggiudicheranno il bando di salvamento con annessa possibilità di noleggio ombrelloni e lettini, i quali provvederanno alla loro messa in opera secondo lo schema planimetrico proposto in sede di gara; il bando per il salvamento delle spiagge libere, nel prendere in considerazione le attività aggiuntive previste per il distanziamento e le precauzioni Covid-19 ha previsto un congruo abbattimento del prezzo a base d’asta che si è ritenuto individuare e far corrispondere al canone demaniale minimo arrotondato ad € 250,00.

Per le spiagge libere per le quali non si formalizzeranno proposte a seguito della scadenza del termine del bando, si procederà da parte della Amministrazione alla fornitura e messa in opera dei materiali per consentire comunque l’individuazione visiva degli stalli.

Sarà altresì previsto un servizio di comunicazione/informazione/sorveglianza/cartellonistica da effettuarsi in coerenza con le linee di indirizzo emanate, prevedendo steward di spiaggia che saranno formati per garantire le giuste e dovute info, delucidazioni ed accompagnamento, nonché il controllo sulla utenza degli arenili e il monitoraggio di capienza massima dei medesimi. L’intera documentazione inerente il bando per le spiagge libere è scaricabile sul seguente link: https://www.comune.formia.lt.it/albo-pretorio/avviso-409.

