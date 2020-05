La Giunta approva la rinegoziazione dei mutui: in arrivo più di 400mila euro per Fiumicino

Fiumicino – “Questa mattina la giunta si è riunita via web per approvare la delibera di rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti: questa manovra ci consentirà di liberare per il 2020 risorse per più di 400 mila euro, che saranno destinate alle iniziative che la nostra Amministrazione sta mettendo in campo a sostegno di cittadini, famiglie ed imprese”. Lo dichiara l’assessora al Bilancio Marzia Mancino.

“Dopo la proroga di diversi tributi locali – prosegue – naturalmente nei casi in cui la legge consente ai comuni di farlo, la sospensione dell’emissione di ingiunzioni e cartelle e la previsione di procedure semplificate per l’accesso ai servizi, abbiamo deciso di cogliere tempestivamente quest’altra opportunità.

Grazie alla rimodulazione e alla riduzione dei tassi di interesse dei mutui in corso potremo in parte alleggerire gli effetti finanziari negativi causati dall’emergenza Covid e dare ulteriore concreto aiuto alle esigenze espresse dalla cittadinanza.

Anche il nostro Comune ha subito un duro contraccolpo per via della situazione di profonda crisi che sta attraversando l’intero Paese, tuttavia stiamo lavorando senza sosta per assicurare ai cittadini che non sono soli, che l’Amministrazione è presente e che farà tutto il possibile per aiutarli a risollevarsi e a tornare presto alla amata normalità”.

“Desidero ringraziare – conclude Mancino – il servizio finanziario per l’eccellente lavoro che ci consentirà questo risparmio”

