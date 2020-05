Regione Lazio – “Ho predisposto un’ interrogazione al presidente Zingaretti per avere chiarimenti sul futuro del George Eastman. Il nosocomio è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento, per quanto riguarda le cure odontoiatriche rivolte ai bambini, soprattutto alle fasce più deboli e meno abbienti.

La struttura prende il nome dal noto imprenditore americano, che destinò un milione di dollari per la fondazione dell’istituto: risorse che erano vincolate proprio per queste specifiche funzioni (ossia alle cure dentarie), come previsto anche nello Statuto del centro, del 1950. Arriviamo a pochi anni fa, quando l’ospedale passa dalla competenza della Asl Rm1 (ex Roma) all’Umberto I.

Ultimamente, a seguito dell’emergenza coronavirus, il nosocomio è diventato centro covid: peraltro, una parte della struttura aprì e chiuse dopo poche ore per problematiche alla rete fognaria, come riportato anche dalla stampa, a dimostrazione della mancanza di pianificazione da parte della direzione generale dell’azienda ospedaliero-universitaria.

Adesso, dopo un mese e mezzo come centro covid, il direttore generale Panella lo chiude e lo trasforma in centro riabilitazione post-covid (una sorta di Rsa). Tutto ciò avviene attraverso una lettera del Dg del Policlinico, senza un atto formale. E le cure dentarie dell’Eastman che fine fanno? E’ stato lasciato solo un piccolo servizio che si occupa di questo, ma molto inferiore rispetto a prima.

Dunque, nella nostra interrogazione vogliamo sapere cosa è previsto per il futuro della struttura George Eastman, che rappresenta un’eccellenza nell’ambito delle cure odontoiatriche, e che invece in questi anni sta registrando un lento smembramento, a seguito delle incomprensibili decisioni della regione e della direzione generale dell’Umberto I.

Inoltre ci chiediamo se questa trasformazione sia possibile, visto che all’epoca la cospicua donazione per l’Eastman da parte dell’imprenditore statunitense omonimo, era destinata proprio per occuparsi di cure dentarie, e non di altro.

E’ opportuno specificare che questo lascito era perpetuo fino a quando ci fosse necessità di curare i bambini, soprattutto quelli con situazioni economiche di difficoltà: esigenza, questa, ancora oggi presente. E cosi facendo, la regione invece tradisce di fatto il vincolo di destinazione d’uso e la vocazione sociale dell’ospedale odontoiatrico.

Certamente, questa rappresenta l’ennesima prova di mancanza di programmazione da parte della direzione generale di una delle aziende ospedaliere più grandi d’Europa”. – Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.

