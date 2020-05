Santa Marinella, la replica di Minghella alle polemiche sul “nuovo” mercato rionale

Santa Marinella – “La scelta di fare un unico mercato, più ampio e nel massimo rispetto delle misure anti-covid nasce in primis dalla richiesta di coloro che lavorano nel mercato che spezzettato sul territorio hanno lanciato un grido di aiuto perché vivono una situazione economica molto critica”.

Così Emanuele Minghella, assessore alle attività produttive del Comune di Santa Marinella, replica alle polemiche sul “nuovo” mercato rionale (leggi qui). Aggiungendo: “Di concerto con il Sindaco Tidei e con la maggioranza abbiamo ritenuto opportuno accogliere questa richiesta. Le pretestuose motivazioni che non tengono conto delle richieste di chi lavora in questo settore risultano quanto meno incomprensibili. Inoltre non si tiene neanche conto che un unico mercato, strutturato e distribuito è più facilmente controllabile.

Purtroppo non bastano queste argomentazioni, siamo arrivati a leggere (quando oramai ogni pretesto era stato smontato) che in questo modo si danneggia chi non può spostarsi e si incrementa l’inquinamento in quanto si incentiva l’utilizzo dell’auto.

Peccato che la città sia dotata di linee bus interne che raggiungono anche il mercato. Ma si sa’ in questo particolare momento di criticità per tutto il paese, e quindi anche per la nostra città, la tentazione di fare polemica è molto più forte del senso di responsabilità“.

