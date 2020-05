Terracina, Fislas distribuisce gratuitamente mascherine ai braccianti agricoli di Borgo Hermada

Terracina – La Fislas, Ente Bilaterale per l’agricoltura pontina compartecipato da Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Flai Cgil, FAI Cisl e e Uila ha organizzato per le giornate di ieri e di oggi, dalle 17 alle ore 20 in piazza XXIV Maggio a Borgo Hermada, la distribuzione di migliaia di mascherine ai braccianti agricoli del territorio.

L’iniziativa, che si avvarrà del supporto della Polizia Locale e dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Terracina, vuole rappresentare un sostegno ai lavoratori e alle aziende agricole del territorio (è prevista per i giorni successivi identica iniziativa in altre zone della provincia).

“Dopo le grandi difficoltà di reperimento di questi presidi – ha affermato Mauro D’Arcangeli, presidente della Fislas-, siamo riusciti ad acquistare migliaia di mascherine da distribuire gratuitamente ai lavoratori dell’agricoltura, un gesto che ci sembra doveroso per sostenere e proteggere sia i braccianti sia le aziende.

Come FISLAS siamo sempre stati molto attenti alla sicurezza di tutti e questa emergenza sanitaria sta determinando

dinamiche del tutto nuove e imprevedibili, complicate da affrontare per tutti gli operatori. Il settore agricolo, in virtù dell’esigenza di approvvigionamento dei punti vendita alimentari, come questi ultimi non si è mai fermato, ma ha potuto lavorare solo per soddisfare la domanda del mercato interno, patendo enormi danni dalla mancata possibilità di esportare all’estero i prodotti della nostra terra, come fa da decenni.

Con questa iniziativa – conclude D’Arcangeli – intendiamo ribadire quanto sia importante garantire la sicurezza dei di tutti coloro che lavorano nell’agricoltura, braccianti e imprenditori. La loro sicurezza è anche una chiara forma di tutela consumatori, un insieme di condizioni essenziali utili ad avviare la ripresa economica”.

Il sindaco facente funzioni di Terracina, Roberta Tintari, ha invece sottolineato “come l’amministrazione sia in contatto da tempo con la Fislas e proprio a seguito di tali contatti è nata questa iniziativa che consentirà di aiutare i lavoratori e le imprese a disporre di dispositivi di sicurezza sanitaria di fondamentale importanza.

Come Comune conclude la nota – – daremo il supporto con la Polizia Locale e i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile affinché le operazioni di distribuzione avvengano nel rispetto delle norme di sicurezza previste. Questa iniziativa è nel solco della concretezza e del supporto fattivo a tutto il comparto agricolo”.

