Al via la stagione balneare a Pomezia: ecco le regole per stabilimenti e spiagge libere

Pomezia – Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha appena firmato l’ordinanza balneare 2020. Stagione aperta da domani 29 maggio fino al 31 ottobre, con i seguenti orari di balneazione:

• Dal 29 Maggio al 14 Giugno, dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 17,00, il sabato e la domenica dalle ore 09,00 alle ore 19,00;

• Dal 15 Giugno al 15 Settembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 19,00 il sabato e la domenica dalle ore 09,00 alle ore 19,00;

• Dal 16 Settembre al 31 Ottobre, dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 17,00, il sabato e la domenica dalle ore 09,00 alle ore 19,00.

Diverse le misure anti Covid da seguire per gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate, secondo le disposizioni nazionali e le linee guida regionali: informazioni in più lingue sulle misure di prevenzione, steward di spiaggia, prodotti igienizzanti, prenotazioni, misurazione della temperatura consigliata, organizzazione dell’accesso e dell’uscita nel rispetto del distanziamento sociale, obbligatoria una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone e una distanza di 1,5 m tra lettini e sdraio, pulizia e disinfezione delle aree comuni, sanificazione delle attrezzature, servizio delivery in spiaggia, vietata l’attività ludico-sportiva di gruppo.

Per quanto riguarda le spiagge libere, il Comune di Pomezia si avvarrà, già a partire da domani, del supporto e della sorveglianza di personale dedicato, gestito dalla società partecipata “Servizi in Comune”. Gli addetti informeranno cittadini e turisti sulle misure da rispettare, e installeranno sulle spiagge paletti in corrispondenza del corretto posizionamento degli ombrelloni.

“Stiamo lavorando anche per estendere la App utilizzata dal Comune di Roma all’intero litorale sud – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà –. L’applicazione segnala l’affollamento delle spiagge con i colori del semaforo, in modo da scoraggiare affluenze eccessive. Sarà un’estate complessa, ma sono certo che, con la collaborazione dei balneari e della cittadinanza, riusciremo tutti a goderci l’estate”.

Inoltre, come ogni anno, da metà giugno fino a metà settembre, saranno installate in tutto il litorale di Torvaianica 8 postazioni di salvataggio con torretta, passerella e sedia job per disabili:

– postazione n. 1: altezza di via Brema – Passaggio a mare n. 9;

– postazione n. 2: altezza di via Nizza – Passaggio a mare n. 9;

– postazione n. 3: altezza via Positano e via Ischia – Passaggio a mare n. 28;

– postazione n. 4: altezza viale Francia a sud dei “Bagni Belvedere” – Passaggio a mare n. 37;

– postazione n. 5: altezza viale Francia a nord del “Piccolo Porto” – Passaggio a mare n. 40;

– postazione n. 6: altezza di via Siviglia – Passaggio a mare n. 46;

– postazione n. 7: altezza di via Belgrado – Passaggio a mare n. 56;

– postazione n. 8: altezza di via Praga – Passaggio a mare n. 58.

Il servizio di assistenza e salvataggio sarà assicurato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, ininterrottamente a partire da un’ora prima e fino ad un’ora dopo gli orari di balneazione.​

