Buoni spesa ad Ardea, protocollate oltre 1900 richieste

Ardea – “A causa dell’emergenza Covid-19, le Regioni ed il Governo hanno stanziato dei contributi per l’emissione da parte dei comuni di buoni spesa. Fin dal primo momento, gli uffici politiche sociali si sono impegnati al massimo, lavorando anche di sabato e mezza giornata di domenica, per far fronte alla grande mole di lavoro in questa situazione di emergenza che grava sul poco personale attualmente in forza all’ufficio. Con tutte le risorse umane che sono tuttavia sottodimensionate rispetto al lavoro che l’ufficio deve svolgere in questo periodo”. Lo comunica alla cittadinanza il Comune di Ardea attraverso una nota stampa.

“Alla data del 26 maggio il Comune – spiega l’Amministrazione – ha ricevuto 2.586 domande di cui 1.900 già elaborate, rappresentando il 73% delle richieste totali pervenute all’Amministrazione. Contemporaneamente, gli uffici stanno procedendo anche con l’elaborazione dei buoni affitti: relativamente a questo punto, delle 536 istanze pervenute, ad oggi, ne sono state elaborate 263″.

“L’Amministrazione ribadisce che si sta facendo il possibile per elaborare tutte le domande e che l’obiettivo è terminare le richieste rimanenti il prima possibile: non a caso, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate dagli Uffici anche di sabato e di domenica. L’Amministrazione pubblicherà prossimamente un ulteriore aggiornamento sulla situazione dei buoni per aggiornare la cittadinanza”.

