Coronavirus, un nuovo caso a Nettuno e un guarito in più ad Anzio

Nettuno – In data odierna si registra un nuovo caso di coronavirus a Nettuno. Si tratta di una ragazza di 22 anni le cui condizioni non hanno richiesto l’ospedalizzazione. Gli attualmente positivi sono undici, sette ricoverati e quattro in isolamento domiciliare. Le guarigioni in totale dall’inizio della pandemia sono quarantadue.

Un nuovo guarito ad Anzio

“Anche nella giornata di oggi – si legge in una nota diffusa dal sindaco Candido De Angelis – non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19 ad Anzio. Inoltre un altro nostro concittadino è guarito. Pertanto le persone positive al coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, diminuiscono a venti (16 in isolamento domiciliare e 4 ricoverate presso la Clinica Villa dei Pini, dove risultano ricoverati anche 14 pazienti positivi provenienti da altri Comuni)”.

