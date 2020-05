Il Comitato Balneari Ostia: “Che fine ha fatto l’ordinanza della Sindaca?”

Ostia – “A meno di ventiquattro ore dalla prevista apertura degli stabilimenti non abbiamo ancora notizia dell’ordinanza balneare della Sindaca di Roma. Se è stata firmata è ancora chiusa in un cassetto, non è stata resa pubblica. Stigmatizziamo questo ritardo come irresponsabile a fronte di una realtà socio-sanitaria emergenziale come quella che stiamo vivendo”, si legge in una nota diffusa dal Comitato Balneari Ostia.

“Le linee guida regionali – spiegano – sono state emesse più di dieci giorni fa. Dopo un confronto aperto con il Municipio che si è tenuto lo scorso venerdì, la messa a punto dell’ordinanza comunale sembrava in dirittura d’arrivo, che – ricordiamo – è necessaria per l’apertura delle spiagge sia in concessione che libere. Ci aspettavamo una tempestività responsabile ed invece soltanto annunci di strategie che al momento non hanno certezza di realizzazione e tanto meno di praticabilità”, concludono.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio